Москва12 маяВести.Канадский форвард "Мемфис Гриззлис" Брэндон Кларк ушел из жизни в возрасте 29 лет. Об этом сообщается на странице клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в социальной сети X.
Брэндон был отличным одноклубником и еще лучше как человек, чье влияние на организацию и все сообщество "Мемфиса" не будет забыто. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и любимым в это тяжелое времяговорится в сообщении
Причины смерти спортсмена не уточняются.
Клуб "Оклахома‑Сити Тандер" выбрал Кларка на драфте НБА‑2019 под общим 21‑м номером, а затем он был обменян в "Мемфис". Баскетболист провел 309 матчей в НБА, в среднем набирая за игру 10,2 очка и совершая 5,5 подбора.
В 2022 году он подписал с "Гриззлис" четырехлетний контракт на 50 миллионов долларов. Из‑за травм Кларк практически полностью пропустил сезон‑2025/26.