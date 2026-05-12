Баскетболист "Мемфиса" Брэндон Кларк умер в возрасте 29 лет Баскетболист "Мемфиса" Брэндон Кларк ушел из жизни в возрасте 29 лет

Москва12 мая Вести.Канадский форвард "Мемфис Гриззлис" Брэндон Кларк ушел из жизни в возрасте 29 лет. Об этом сообщается на странице клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в социальной сети X.

Брэндон был отличным одноклубником и еще лучше как человек, чье влияние на организацию и все сообщество "Мемфиса" не будет забыто. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и любимым в это тяжелое время говорится в сообщении

Причины смерти спортсмена не уточняются​​​.

Клуб "Оклахома‑Сити Тандер" выбрал Кларка на драфте НБА‑2019 под общим 21‑м номером, а затем он был обменян в "Мемфис". Баскетболист провел 309 матчей в НБА, в среднем набирая за игру 10,2 очка и совершая 5,5 подбора.

В 2022 году он подписал с "Гриззлис" четырехлетний контракт на 50 миллионов долларов. Из‑за травм Кларк практически полностью пропустил сезон‑2025/26.