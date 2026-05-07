Москва7 мая Вести.Причиной смерти американского актера Николаса Брендона, известного по сериалу "Баффи - истребительница вампиров", стали естественные причины. Об обстоятельствах его смерти, наступившей в конце марта, сообщает Daily Mail.

По данным издания, у актера было выявлено тяжелое сердечно-сосудистое заболевание, при котором оказалась заблокирована значительная часть коронарной артерии.

Также сообщается о сопутствующих факторах, включая перенесенный ранее инфаркт, врожденный порок сердца и острое воспаление легких.

В публикации отмечается, что негативное влияние на здоровье могло оказать и многолетнее курение актера.

Как сообщали родные Брендона, актер скончался во сне.