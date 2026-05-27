Москва27 мая Вести.Футболист Виктор Удо, нападающий чешского клуба "Ческе-Будеевице", скончался в возрасте 21 года, сообщила пресс-служба клуба.

Согласно данным бельгийской газеты Nieuwsblad, игрока нашли мертвым в его доме в Нигерии. По информации источника, Удо приехал на родину в отпуск после окончания сезона в Чехии.

Обстоятельства смерти футболиста пока не раскрываются.

Удо, воспитанник нигерийской "Абуджи", в марте 2023 года перешел в систему бельгийского "Антверпена". В начале 2024 года он был повышен до основной команды и провел за нее 28 матчей. В феврале 2025 года нападающий вошел в систему английского "Саутгемптона", а позже стал игроком "Ческе-Будеевице".

Днем ранее в возрасте 48 лет умер бывший футболист сборной Греции Анцас Параскев.