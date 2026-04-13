Игрок "Берекум Челси" Фримпонг погиб после нападения на клубный автобус в Гане

Москва13 апр Вести.Нападающий ганского футбольного клуба "Берекум Челси" Доминик Фримпонг погиб в результате вооруженного нападения на автобус команды, сообщила Футбольная ассоциация Ганы (GFA).

Инцидент произошел, когда команда возвращалась с выездного матча чемпионата Ганы против клуба "Самартекс", завершившегося поражением "Берекум Челси" со счетом 0:1. По данным клуба, на дороге автобус команды был остановлен группой вооруженных людей.

Люди с пистолетами и автоматами начали стрелять по нашему автобусу, когда водитель попытался сдать назад. Игроки и персонал укрылись в ближайших кустах. К сожалению, один из наших игроков получил серьезные ранения говорится в сообщении клуба в соцсети Facebook (запрещена в РФ)

Футбольная ассоциация Ганы заявила, что намерена пересмотреть и усилить меры безопасности для команд, участвующих во внутренних соревнованиях, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Фримпонгу было 20 лет. В текущем сезоне он провел 13 матчей и забил два гола за клуб.