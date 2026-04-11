В Армении в ДТП попал автобус сопровождения соратников Пашиняна

Полицейский автобус из сопровождения Пашиняна попал в ДТП

Москва11 апр Вести.Полицейский автобус, сопровождавший кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попал в ДТП, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МВД.

Автобус Honda и автомобиль Nissan столкнулись на трассе Кучак – Апаран утром 11 апреля. Один человек погиб, еще 12 пострадали. Пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, полицейский автобус сопровождал кортеж Пашиняна и партии "Гражданский договор", которые проводят встречи в регионах в преддверии предвыборной гонки. Сам Пашинян позже опубликовал в соцсетях несколько видео из поездки, но происшествие с автобусом не комментировал.

4 апреля правящая партия Армении "Гражданский договор" утвердила Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра на выборах 7 июня 2026 года