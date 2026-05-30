Москва30 маяВести.Четырехкратный чемпион Англии по футболу Рахим Стерлинг задержан по подозрению в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Об этом пишет газета The Sun.
Уточняется, что спортсмена остановила полиция в графстве Хэмпшир после того, как он врезался на своем Lamborghini в ограждение автомагистрали.
Сейчас Стерлинг отпущен под залог до завершения расследования. Футболиста подозревают в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, опасном вождении, хранении наркотиков и отказе предоставить образец для анализа.
31-летний Стерлинг в феврале присоединился к голландскому "Фейеноорду" на правах свободного агента. В составе клуба он провел 8 матчей и отдал 1 голевую передачу. Ранее футболист выступал за "Челси", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и сборную Англии.