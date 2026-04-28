Британская полиция задержала судью УЕФА по делу о домогательствах к подростку

В Британии задержали судью УЕФА по подозрению в домогательствах к подростку Британская полиция задержала судью УЕФА по делу о домогательствах к подростку

Москва28 апр Вести.Полиция Великобритании арестовала арбитра Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делу о домогательствах к несовершеннолетнему. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что судья был допрошен и отпущен под залог.

Его обвиняют в том, что он трогал мальчика против его воли и пытался заманить в номер цитирует издание слова собеседника

Подчеркивается, что сам мальчик или его друг рассказали правоохранительным органам об инциденте.

Арбитр, которого подозревают в домогательствах, входил в список рефери, назначенных для работы на чемпионате мира 2026 года. В УЕФА сообщили, что следят за ситуацией с большой озабоченностью.

Ранее в Лондоне был задержан бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон из-за связей с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.