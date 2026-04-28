Москва28 апрВести.Полиция Великобритании арестовала арбитра Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делу о домогательствах к несовершеннолетнему. Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что судья был допрошен и отпущен под залог.
Его обвиняют в том, что он трогал мальчика против его воли и пытался заманить в номерцитирует издание слова собеседника
Подчеркивается, что сам мальчик или его друг рассказали правоохранительным органам об инциденте.
Арбитр, которого подозревают в домогательствах, входил в список рефери, назначенных для работы на чемпионате мира 2026 года. В УЕФА сообщили, что следят за ситуацией с большой озабоченностью.
Ранее в Лондоне был задержан бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон из-за связей с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.