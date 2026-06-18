Москва18 июнВести.Игрок сборной Кот-д’Ивуара по футболу Элье Вахи, который включен в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года (ЧМ-2026), арестован за две недели до начала мундиаля, сообщает спортивное издание The Athletic.
Вахи задержан французской полицией 29 мая по подозрению в участии в договорных матчах, отмечает издание.
Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что в отношении 23-летнего футболиста идет расследованиеуточняет The Athletic
Правоохранители намерены установить, умышленно ли футболист во время игры за "Ниццу" против "Меца" 17 мая получил желтую карточку.
Расследование начали после уведомлений о подозрительных ставках. Незадолго до этого Профессиональная футбольная лига Франции (Ligue de Football Professionnel, LFP), которая управляет внутренним чемпионатом страны, получила уведомление о необычайно большом количестве ставок на вынесение предупреждения игроку.
Представитель прокуратуры Марселя подтвердил The Athletic, что футболист арестован в рамках дела об организованном мошенничестве, коррупции в спорте и отмывании средств.