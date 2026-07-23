Москва23 июл Вести.Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело задержание президента Аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапии в аэропорту Нью-Йорка вскоре после завершения финала чемпионата мира. Об этом сообщил аргентинский телеканал TN.

В материале поясняется, что у руководителя AFA и ряда других членов организации были изъяты компьютеры и мобильные телефоны.

Согласно судебным документам, Тапия, а также казначей ассоциации Пабло Товигино и предприниматель Хавьер Фарони, которого источники называют лицом, связанным с главой AFA, получили предписание явиться для дачи показаний в суд Южного округа Флориды 30 июля.

Данный инцидент разворачивается на фоне расследования крупных финансовых и коммерческих операций, связанных с AFA. В последние недели активизировалось и расследование в отношении предпринимателя Фарони и его супруги по делу о приобретении как минимум четырех дорогостоящих объектов недвижимости в Южной Флориде. Сообщается, что общая сумма этих сделок превышает 11 миллионов долларов США.

Одновременно с этим Министерство юстиции США продолжает предварительную проверку финансовых потоков AFA. Цель расследования состоит в том, чтобы определить, не были ли средства, проходившие через американскую банковскую систему и связанные с ассоциацией, использованы для совершения преступлений в сфере финансового мошенничества.

Ранее AFA отвергла обвинения промоутерской компании VID, которая подала многомиллионный иск против организации и футболиста Лионеля Месси.