Ассоциация футбола Аргентины отвергла иск к Месси из-за пропуска матча в США

Москва17 апр Вести.Ассоциация футбола Аргентины (AFA) отвергла обвинения промоутерской компании VID, которая подала многомиллионный иск против организации и футболиста Лионеля Месси. Об этом сообщает TMZ Sports.

Поводом для разбирательства стали убытки, которые, по утверждению VID, возникли из-за неучастия Месси в одном из выставочных матчей сборной Аргентины в США. Речь идет о товарищеской встрече против Венесуэлы, состоявшейся 11 октября 2025 года, в которой аргентинец не принял участия, несмотря на отсутствие травмы.

В компании заявили, что в августе выплатили Ассоциации футбола Аргентины семь миллионов долларов за эксклюзивные права на проведение двух матчей – против Венесуэлы и Пуэрто-Рико. Согласно контракту, Месси должен был провести на поле не менее 30 минут в каждой игре, если он не травмирован.

В AFA, в свою очередь, подчеркнули, что полностью выполнили все обязательства по соглашению. Представитель организации заявил, что сборная была предоставлена для участия в обоих матчах, а все необходимые документы, включая контракты и платежные ведомости, могут быть представлены в суде.

Ассоциация намерена активно защищать свою позицию и не только оспаривать претензии, но и добиваться взыскания денежных средств с истцов.

Ранее стало известно, что Лионель Месси купил футбольный клуб "Корнелья" из испанской Каталонии, выступающий в третьем дивизионе испанской футбольной федерации. Сумма, которую 38-летний футболист отдал за "Корнелью", не называется.