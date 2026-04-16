Москва16 апрВести.Известный аргентинский футболист Лионель Месси купил футбольный клуб "Корнелья" из испанской Каталонии, выступающий в третьем дивизионе испанской футбольной федерации, сообщает команда на своем сайте.

"Корнелья" объявляет о том, что аргентинский футболист и восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лео Месси официально оформил приобретение клуба, став новым владельцем команды

говорится в сообщении

Сумма, которую 38-летний футболист отдал за "Корнелью", не называется.

Каталонский клуб был основан в 1951 году и отличается сильной молодежной академией.

В "Корнелье" отметили приверженность Месси воспитанию молодых талантов в Каталонии.

В 2024 году Месси получил награду самого титулованного футболиста в истории. В составе аргентинской сборной нападающий выигрывал Олимпийские игры в 2008 году и два раза был обладателем Кубка Америки - в 2021 и 2024 годах.