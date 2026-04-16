Москва16 апрВести.Известный аргентинский футболист Лионель Месси купил футбольный клуб "Корнелья" из испанской Каталонии, выступающий в третьем дивизионе испанской футбольной федерации, сообщает команда на своем сайте.
"Корнелья" объявляет о том, что аргентинский футболист и восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лео Месси официально оформил приобретение клуба, став новым владельцем командыговорится в сообщении
Сумма, которую 38-летний футболист отдал за "Корнелью", не называется.
Каталонский клуб был основан в 1951 году и отличается сильной молодежной академией.
В "Корнелье" отметили приверженность Месси воспитанию молодых талантов в Каталонии.
В 2024 году Месси получил награду самого титулованного футболиста в истории. В составе аргентинской сборной нападающий выигрывал Олимпийские игры в 2008 году и два раза был обладателем Кубка Америки - в 2021 и 2024 годах.