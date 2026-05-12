Месси расширяет бизнес: компания футболиста купила еще одно здание в Барселоне Bloomberg: компания Месси купила давно закрытое здание в Барселоне

Москва12 мая Вести.Компания по недвижимости, принадлежащая аргентинскому футболисту Лионелю Мессии, купила давно закрытое здание в Барселоне, расширив инвестиционную деятельность игрока в городе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления продавца.

По данным агентства, инвестиционный фонд недвижимости Edificio Rostower Socimi, который принадлежит Месси, приобрел здание, ранее известное как торговый центр Via Wagner, за 11,5 миллиона евро (13,5 миллиона долларов или чуть более 1 млрд. рублей). Продавцом выступил инвестиционный фонд Santomera Bay.

Площадь строения составляет 4000 квадратных метров, оно закрыто с 1993 года. Rostower намерен провести полную реконструкцию объекта с целью последующей сдачи его в аренду.

Помимо этой покупки, компания Месси также владеет преимущественно отелями, парковками и офисными зданиями. Среди ее объектов — отели сети MiM Hotels, которые работают, в частности, на Ибице и Майорке, а также в других городах.

Месси переехал в Барселону в 12 лет и прожил там большую часть своей жизни. Недавно он также приобрел футбольный клуб пятого дивизиона Испании "Унио Эспортива Корнелья", базирующийся неподалеку от каталонского города.