NYT: США получили сведения о нечестности судьи, удалившего Балогуна на ЧМ

Трамп в разговоре с Инфантино упомянул о нечестности судьи, удалившего Балогуна NYT: США получили сведения о нечестности судьи, удалившего Балогуна на ЧМ

Москва6 июл Вести.Крупный спонсор Федерации футбола США Скотт Гудвин уведомил администрацию президента США Дональда Трампа о том, что судью, удалившего игрока сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026), подозревают в причастности к договорным матчам, сообщает газета The New York Times (NYT).

Трамп в разговоре с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино упомянул судью, однако федерация и бразильские власти не обнаружили каких-либо доказательств обвинений.

Гудвин обратил внимание чиновников администрации Трампа на публичные обвинения в причастности Рафаэля Клауса к договорным матчам в Бразилии пишет NYT

ФИФА отменила дисквалификацию Балогуна после обращения Белого дома к Инфантино. Футболист удален за грубую игру в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины.

Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за приостановку дисквалификации Балогуна.