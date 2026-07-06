Москва6 июлВести.Крупный спонсор Федерации футбола США Скотт Гудвин уведомил администрацию президента США Дональда Трампа о том, что судью, удалившего игрока сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026), подозревают в причастности к договорным матчам, сообщает газета The New York Times (NYT).
Трамп в разговоре с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино упомянул судью, однако федерация и бразильские власти не обнаружили каких-либо доказательств обвинений.
Гудвин обратил внимание чиновников администрации Трампа на публичные обвинения в причастности Рафаэля Клауса к договорным матчам в Бразилиипишет NYT
ФИФА отменила дисквалификацию Балогуна после обращения Белого дома к Инфантино. Футболист удален за грубую игру в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины.
Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за приостановку дисквалификации Балогуна.