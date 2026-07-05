В Бельгии высказались о решении ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна В Бельгии удивлены решением ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна

Москва5 июл Вести.Королевская бельгийская футбольная ассоциация (Royal Belgian Football Association, RBFA) с удивлением восприняла решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Решение ФИФА противоречит положениям регламента чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026), отмечает пресс-служба ассоциации.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация потрясена решением ФИФА допустить дисквалифицированного игрока сборной США Фоларина Балогуна к участию в матче США – Бельгия подчеркивает ассоциация

Журналист Бен Джейкобс заявил, что ФИФА отменила дисквалификацию Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026 после обращения Белого дома к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Балогун удален во время матча 1/16 финала, когда сборная США играла с командой Боснии и Герцеговины.

Игра между сборными США и Бельгии состоится 6 июля. Победитель выйдет в четвертьфинал, где встретится с сильнейшим в паре Испания – Португалия.