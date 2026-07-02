Сборная США вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв Боснию и Герцеговину

Сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 Сборная США вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв Боснию и Герцеговину

Москва2 июл Вести.Сборная США победила сборную Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в Санта-Кларе (США) завершилась со счетом 2:0.

Нападающий сборной США Фоларин Балоган открыл счет на 45-й минуте, а Малик Тилльман удвоил преимущество американцев на 82-й минуте. При этом Балоган удален впоследствии за грубую игру.

В стартовом составе боснийцев вышел Эдин Джеко. Он стал первым полевым игроком старше 40 лет, который сыграл в плей-офф мировых первенств.

Сборная США сыграет в 1/8 финала со сборной Бельгии. Накануне бельгийцы одержали волевую победу над сборной Сенегала.