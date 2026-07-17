ФБР: с начала ЧМ-2026 над стадионами США перехватили свыше 700 БПЛА

США перехватили более 700 дронов с начала чемпионата мира ФБР: с начала ЧМ-2026 над стадионами США перехватили свыше 700 БПЛА

Москва17 июл Вести.Американские правоохранительные органы с начала чемпионата мира по футболу перехватили более 700 беспилотников, запущенных в запрещенном для полетов воздушном пространстве над спортивными объектами. Об этом сообщило Федеральное бюро расследований (ФБР).

Дроны были обнаружены над стадионами и другими площадками в 11 городах США, принимающих матчи мирового первенства.

Благодаря беспрецедентной координации действий правоохранительных органов, ФБР и министерства внутренней безопасности с начала чемпионата мира по футболу конфисковано более 700 БПЛА говорится в сообщении

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Вскоре состоится финальный матч между сборными Испании и Аргентины. Перерыв между таймами в финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года может быть увеличен до 30 минут из-за шоу.