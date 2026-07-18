Москва18 июл Вести.Представители Белого дома планируют обсудить с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино риски проведения финала чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис.

Финал мундиаля между Испанией и Аргентиной должен пройти 19 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси.

Сегодня представители Белого дома встретятся с президентом ФИФА Джанни Инфантино в преддверии финала чемпионата мира по футболу в воскресенье, чтобы обсудить потенциальную опасность для здоровья, которую представляет дым от лесных пожаров написал журналист в соцсети X

Накануне аргентинская спортивная газета Ole сообщила, что финал ЧМ может быть перенесен из-за сильных лесных пожаров в Канаде. Отмечается, что матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) между "Чикаго Файр" и "Ванкувер Уайткэпс" уже перенесли, а некоторые общественные мероприятия отменили из-за распространяющегося густого смога.

Между тем американский лидер Дональд Трамп заявил, что убытки Соединенных Штатов от канадских лесных пожаров должны быть добавлены к текущим импортным пошлинам против Канады.