Трамп: убытки США от лесных пожаров нужно добавить к пошлинам против Канады Трамп: таможенные пошлины против Канады нужно увеличить из-за лесных пожаров

Москва17 июл Вести.Убытки Соединенных Штатов от канадских лесных пожаров должны быть добавлены к текущим импортным пошлинам против Канады. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social​​​.

Политик посчитал поведение Оттавы намеренной небрежностью, и напомнил, что так происходит каждый год.

Это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением, и обходится Соединенным Штатам в миллиарды долларов, и стоимость ущерба от этого загрязнения по необходимости должна быть добавлена к пошлинам, которые Канада сейчас платит написал Трамп

Глава Белого дома отметил, что текущая ситуация является следствием ненадлежащего управления лесами и отсутствия систематической уборки лесного мусора в Канаде.

Ранее сообщалось, что финальный матч чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной может быть перенесен из-за сильных лесных пожаров в Канаде. Как отмечает аргентинская спортивная газета Ole, густой смог распространился по нескольким регионам страны и достиг США. Если загрязнение воздуха будет представлять угрозу для здоровья граждан и туристов, то Международная федерация футбольных ассоциаций примет соответствующее решение.