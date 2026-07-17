Москва17 июл Вести.Финальный матч чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной может быть перенесен из-за сильных лесных пожаров в Канаде. Об этом пишет аргентинская спортивная газета Ole.

Опасения возникли всего за три дня перед встречей двух сборных – густой смог распространился по нескольким регионам страны и достиг США. Так, матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) между "Чикаго Файр" и "Ванкувер Уайткэпс" уже перенесли, а некоторые общественные мероприятия отменили.

По данным источника газеты, подобный сценарий не исключается. В случае, если загрязнение воздуха будет представлять угрозу для здоровья граждан и туристов, Международная федерация футбольных ассоциаций примет соответствующее решение.

Финал должен пройти 19 июля на стадионе "МетЛайф" в Нью-Джерси. Организаторы рассчитывают, что за несколько дней смог рассеется.