Матч сборных Франции и Норвегии на ЧМ могут отменить из-за грозы

Матч чемпионата мира Франция - Норвегия под угрозой срыва из-за погоды Матч сборных Франции и Норвегии на ЧМ могут отменить из-за грозы

Москва25 июн Вести.Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира в США, Мексике и Канаде между сборными Франции и Норвегии оказался под угрозой срыва из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает Le Parisien.

Встреча группы I должна пройти в Фоксборо, штат Массачусетс, 26 июня и начаться в 22:00 мск.

Как отмечает издание, американская Национальная метеорологическая служба вынесла предупреждение о возможных ливнях и грозах в районе Бостона и его пригородов, и некоторые из них могут быть "очень сильными". Согласно регламенту соревнований, в случае угрозы попадания молний игра должна быть прервана, а футболисты и зрители покинуть поле и трибуны.

Ранее сборная Франции уже попала в подобную ситуацию во время матча против команды Ирака (3:0). Тогда в конце первого тайма стадион накрыл сильный ливень, и начало второй половины встречи было отложено на несколько часов. Тот матч прошел в Филадельфии.

Сборные Франции и Норвегии одержали по две победы на турнире и обеспечили себе выход в плей-офф. В очной встрече команды должны разыграть судьбу первого места в группе.