Матч Англии и Мексики на чемпионате мира могут перенести из-за непогоды

Встречу сборных Англии и Мексики могут перенести из-за грозы Матч Англии и Мексики на чемпионате мира могут перенести из-за непогоды

Москва4 июл Вести.Игра 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 между сборными Мексики и Англии могут перенести. Об этом сообщает BBC.

По информации телекомпании, возможный перенос связан с ожидаемой грозой. Из-за непогоды встреча на стадионе "Ацтека", запланированная на 6 июля (03:00 по московскому времени), может начаться раньше – 5 июля в 21:00.

На нынешнем чемпионате мира по футболу действует правило: если в радиусе 13 км от спортивной арены обнаружена молния, игра будет приостановлена на 30 минут. В это время болельщиков обязаны увести в безопасные места.

На турнире в США, Канаде и Мексике уже прерывался матч группового этапа между сборными Франции и Ирака. Из-за ливня пауза между двумя таймами составила два часа.

Ранее на чемпионате мира определились все участники 1/8 финала плей-офф. Второй раунд стартует 4 июля встречей Канада – Марокко. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.