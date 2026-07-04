Москва4 июлВести.Игра 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 между сборными Мексики и Англии могут перенести. Об этом сообщает BBC.
По информации телекомпании, возможный перенос связан с ожидаемой грозой. Из-за непогоды встреча на стадионе "Ацтека", запланированная на 6 июля (03:00 по московскому времени), может начаться раньше – 5 июля в 21:00.
На нынешнем чемпионате мира по футболу действует правило: если в радиусе 13 км от спортивной арены обнаружена молния, игра будет приостановлена на 30 минут. В это время болельщиков обязаны увести в безопасные места.
На турнире в США, Канаде и Мексике уже прерывался матч группового этапа между сборными Франции и Ирака. Из-за ливня пауза между двумя таймами составила два часа.
Ранее на чемпионате мира определились все участники 1/8 финала плей-офф. Второй раунд стартует 4 июля встречей Канада – Марокко. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.