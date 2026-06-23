Матч ЧМ-2026 между Францией и Ираком приостановлен из-за погодных условий

Матч ЧМ между сборными Франции и Ирака приостановлен из-за ливня Матч ЧМ-2026 между Францией и Ираком приостановлен из-за погодных условий

Москва23 июн Вести.Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) между сборными Франции и Ирака приостановлен из-за погодных условий.

Команды успели сыграть первый тайм, однако начался сильный дождь и была объявлена грозовая опасность.

Телеканал RMC Sport сообщил, что игра не возобновится раньше 02:00 по московскому времени.

Счет в матче открыл на 14-й минуте открыл нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. У французского нападающего 15 голов на мундиалях.

Ранее Франция начала ЧМ-2026 с победы, обыграв команду Сенегала со счетом 3:1.