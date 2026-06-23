Сборная Франции разгромила команду Ирака и вышла в плей-офф ЧМ-2026 Франция вышла в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Ирак

Москва23 июн Вести.Сборная Франции победила национальную команду Ирака в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в Филадельфии (США) закончилась со счетом 3:0.

Счет в матче на 14-й минуте открыл французский форвард Килиан Мбаппе, а после перерыва он же удвоил преимущество французов. На 66-й минуте голом отметился Усман Дембеле, доведя счет до разгромного.

Встреча после первого тайма была приостановлена из-за погодных условий. Игра продолжилась спустя два часа после окончания первой половины.

Французская национальная команда набрала 6 очков и гарантировала себе место в 1/16 финала мундиаля. Ирак занимает последнюю строчку группы I.