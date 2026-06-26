Дембеле сделал хет-трик в первом тайме матча ЧМ-2026 с Норвегией Французский нападающий Дембеле оформил хет-трик в первом тайме матча ЧМ-2026

Москва26 июн Вести.Французский нападающий Усман Дембеле отличился тремя забитыми мячами в первом тайме матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) против команды Норвегии.

Дембеле открыл счет на 7-й минуте, на 20-й удвоил преимущество французов, а на 32-й минуте оформил хет-трик. После первого тайма счет в матче - 3:1 в пользу французской национальной команды.

Ранее сборная Франции разгромила команду Ирака в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026. Встреча в Филадельфии (США) завершилась со счетом 3:0.