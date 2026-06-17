Дубль Холланда принес Норвегии победу над Ираком на ЧМ со счетом 4:1

Норвегия впервые в XXI веке забила на ЧМ – Холланд сделал дубль против Ирака Дубль Холланда принес Норвегии победу над Ираком на ЧМ со счетом 4:1

Москва17 июн Вести.Сборная Норвегии уверенно стартовала на чемпионате мира, разгромив в матче первого тура группового этапа команду Ирака 4:1, которая не играла на мундиалях около 40 лет.

Встреча состоялась в Фоксборо (штат Массачусетс, США).

Нападающий норвежцев Эрлинг Холанд открыл счет на 29-й минуте, это стало первым голом национальной команды на чемпионатах мира в XXI веке. Ирак быстро отыгрался: на 39-й минуте Аймен Хусейн сравнял счет. Однако уже на 43-й Холанд забил второй, воспользовавшись ошибкой вратаря соперника Джалала Хасана. Во втором тайме Лео Эстигор (76) и Кристиан Торстведт (90+7) довели счет до разгромного.

Для Норвегии нынешний мундиаль – четвертый в истории (1938, 1994, 1998, 2026) и первый за 28 лет. Лучший результат сборная продемонстрировала, выйдя в 1/8 финала на ЧМ-1994. Для Ирака это его второй турнир: дебют состоялся на чемпионате мира 1986 года.

Во втором туре Норвегия 23 июня встретится с Сенегалом, Ирак 22 июня сыграет с Францией.

В другом матче группы I сборная Франции обыграла Сенегал 3:1. Таким образом, после первого тура французы и норвежцы делят лидерство с тремя очками.

ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде впервые в истории проводится с участием 48 сборных, он завершится 19 июля.