Москва1 июл Вести.Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборной Мексики и национальной командой Эквадора начался с часовой задержкой.

Игра в Мехико (Мексика) должна была начаться в 4.00 мск, но не стартовала вовремя из-за грозы и ливня.

Мексика вышла в плей-офф, заняв первое место в группе А. Эквадорцы финишировали третьими в квартете Е. Победитель пары в 1/8 финала встретится с сильнейшим в противостоянии сборных Англии и ДР Конго.

Ранее на ЧМ-2026 встреча второго тура группового этапа между сборными Франции и Ирака была приостановлен из-за погодных условий. Команды успели сыграть первый тайм, однако затем начался сильный дождь и была объявлена грозовая опасность.