Сборная Мексики обыграла сборную ЮАР в первом матче ЧМ-2026 Мексика обыграла ЮАР в матче открытия ЧМ-2026

Москва12 июн Вести.Сборная Мексики обыграла в большинстве сборную ЮАР в первом матче чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Игра на стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика) завершилась со счетом 2:0.

Счет в матче открыл на 9-й минуте уроженец Колумбии Хулиан Киньонес, а 35-летний Рауль Хименес удвоил преимущество мексиканской сборной.

В начале второго тайма сборная ЮАР осталась в меньшинстве после того, как Сфифело Ситхоул получил на 49-й минуте красную карточку. На 84-й минуте судья удалил нападающего сборной ЮАР Тхембу Зване.

Капитан сборной Мексики и защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес получил красную карточку в дополнительное ко второму тайму время.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике до 19 июля. В чемпионате принимают участие 48 команд.