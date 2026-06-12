Российский флаг вывешен на стадионе, где состоялся матч открытия ЧМ‑2026

Флаг России вывесили на стадионе в Мехико, где открыт ЧМ-2026 Российский флаг вывешен на стадионе, где состоялся матч открытия ЧМ‑2026

Москва12 июн Вести.Флаг России вывешен на стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика), где прошел матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 (ЧМ-2026) между сборными Мексики и ЮАР.

Российский триколор расположился среди флагов других национальных ассоциаций, которые входят в Международную федерацию футбола (ФИФА). Флаги вывешены на самом верху стадиона​​​.

Матч открытия мундиаля завершился победой мексиканской национальной команды со счетом 2:0. Первый гол на ЧМ-2026 забил футболист сборной Мексики Хулиан Киньонес.

Матчи ЧМ-2026 пройдут в США, Канаде и Мексике до 19 июля, в мундиале принимают участие 48 команд.