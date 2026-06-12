Впервые в матче открытия ЧМ судья показал три красных карточки

Сборная ЮАР осталась вдевятером после двух удалений в первом матче ЧМ-2026 Впервые в матче открытия ЧМ судья показал три красных карточки

Москва12 июн Вести.Впервые в истории матчей открытия чемпионатов мира по футболу судья показал сразу три красные карточки. Арбитр Вилтон Сампайю удалил двоих игроков сборной ЮАР и одного игрока сборной Мексики.

Встреча сборных Мексики и ЮАР открыла ЧМ-2026. Игра на стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика) завершилась со счетом 2:0 в пользу мексиканской сборной.

Команда ЮАР осталась в меньшинстве в самом начале матча: красную карточку получил полузащитник Сфефело Ситоле. На 84-й минуте игры удален нападающий ЮАР Тхемба Зване. На 92-й минуте красную карточку получил капитан сборной Мексики Сесар Монтес.

Первый мяч на ЧМ-2026 забил футболист сборной Мексики Хулиан Киньонес.

Матчи ЧМ-2026 пройдут в США, Канаде и Мексике. В чемпионате, который завершится 19 июля, принимают участие 48 команд.