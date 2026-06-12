"Локомотив" отреагировал на удаление Монтеса в матче открытия ЧМ-2026 "Локомотив" опубликовал пост после удаления Монтеса в первом матче ЧМ-2026

Москва12 июн Вести."Локомотив" отреагировал на удаление своего защитника, капитана сборной Мексики Сесара Монтеса, который получил красную карточку в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026).

Игра на стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика) между сборной Мексики и сборной ЮАР завершилась со счетом 2:0 в пользу Мексики. Счет в матче открыл уроженец Колумбии Хулиан Киньонес, а Рауль Хименес удвоил преимущество мексиканской национальной команды

Капитанская повязка и… красная карточка. Таким получился первый матч ЧМ-2026 у Сесара Монтеса отмечает пресс-служба "Локомотива" в Telegram-канале

В матче открытия судья показал три красные карточки: удалены два игрока сборной ЮАР, а также Монтес.