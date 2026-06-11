Российский флаг оказался на арене в Мехико в день старта чемпионата мира

Флаг России вывесили на стадионе "Ацтека" перед матчем открытия ЧМ‑2026 Российский флаг оказался на арене в Мехико в день старта чемпионата мира

Москва11 июн Вести.Флаг России был вывешен на стадионе "Ацтека" в Мехико в рамках оформления арены перед матчем открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщают очевидцы и фотоматериалы с места события.

На церемонии и вокруг стадиона использовали государственные флаги разных стран как элемент декорации перед стартовой игрой турнира, в которой сборная Мексики встретилась с командой ЮАР. В официальных релизах организаторов это оформление не комментировалось специально в контексте отдельных государств.

При этом сборная России не участвует в ЧМ‑2026: российские национальные команды и клубы с февраля 2022 года отстранены от соревнований под эгидой FIFA и UEFA.