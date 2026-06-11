"Кинопоиск" эксклюзивно покажет 35 матчей чемпионата мира по футболу 2026 г. "Матч ТВ" отдал эксклюзивные права на 35 матчей ЧМ-2026 "Кинопоиску"

Москва11 июн Вести.Платформа "Кинопоиск" заключила договор с федеральным телеканалом "Матч ТВ", по которому получила эксклюзивные права на показ 35 матчей финальной части чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике, сообщается на сайте онлайн-кинотеатра.

"Кинопоиск" эксклюзивно покажет 24 матча группового этапа, а также 11 игр плей-офф. В их числе - один из полуфиналов и матч за бронзовые медали. Эти игры будут доступны только обладателям платной подписки.

Также подписчикам онлайн-кинотеатра будут доступны трансляции всех 69 матчей чемпионата мира.

Ранее "Матч ТВ" сообщал, что покажет все матчи мирового первенства бесплатно и в прямом эфире.