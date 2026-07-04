Москва4 июлВести.На видеоплатформе Rutube прямые эфиры и записи матчей группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 смогли привлечь свыше трех миллионов зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Мундиаль пользователи могут смотреть бесплатно на официальном канале "Матч ТВ" на Rutube.
Самый престижный футбольный чемпионат пользуется большой популярностью среди посетителей Rutube. Матчи группового этапа собрали более 18 млн просмотров и более 3 млн зрителейговорится в сообщении
Ранее по итогам группового этапа определились все команды, вошедшие в 1/8 финала чемпионата. Последним участником стала сборная Колумбии. Команда заработала себе место, обыграв представителей Ганы.