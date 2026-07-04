На Rutube матчи ЧМ-2026 посмотрели свыше 3 миллионов зрителей

Свыше 3 миллионов зрителей посмотрели матчи ЧМ-2026 на Rutube На Rutube матчи ЧМ-2026 посмотрели свыше 3 миллионов зрителей

Москва4 июл Вести.На видеоплатформе Rutube прямые эфиры и записи матчей группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 смогли привлечь свыше трех миллионов зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Мундиаль пользователи могут смотреть бесплатно на официальном канале "Матч ТВ" на Rutube.

Самый престижный футбольный чемпионат пользуется большой популярностью среди посетителей Rutube. Матчи группового этапа собрали более 18 млн просмотров и более 3 млн зрителей говорится в сообщении

Ранее по итогам группового этапа определились все команды, вошедшие в 1/8 финала чемпионата. Последним участником стала сборная Колумбии. Команда заработала себе место, обыграв представителей Ганы.