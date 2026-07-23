ФИФА не выявила ни одного договорного матча на ЧМ-2026

ФИФА не выявила договорных матчей на ЧМ-2026 ФИФА не выявила ни одного договорного матча на ЧМ-2026

Москва23 июл Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) не выявила признаков договорных матчей на чемпионате мира 2026 года, сообщает SBC News.

Рабочая группа организации проанализировала все 104 игры чемпионата мира по футболу 2026 года. Также анализу экспертов подверглись букмекерские отчеты и данные о ставках, которую впоследствии сопоставили с информацией от участников мониторинга.

В рабочей группе, которая была создана специально для выявления возможных нарушений на турнире, задействовали представителей УЕФА, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, Азиатской и Африканской футбольных конфедераций, а также ФБР, Интерпола, ООН, Совета Европы и Sportradar.

Проверка не выявила никаких подозрительных моментов. ФИФА признала прошедший турнир полностью соответствующим стандартам честной игры.

Чемпионат мира по футболу 2026 года прошел с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады. Турнир завершился победой сборной Испании, которая переиграла в финале команду Аргентины со счетом 1:0.