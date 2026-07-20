Испания и Аргентина не выявили победителя в основное время финала ЧМ-2026

Основное время финального матча ЧМ-2026 закончилось вничью Испания и Аргентина не выявили победителя в основное время финала ЧМ-2026

Москва20 июл Вести.Основное время финального матча чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026) между сборными Испании и Аргентины завершилось со счетом 0:0.

Игра проходит на стадионе "Метлайф" в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Первый тайм между командами также не выявил победителя встречи и турнира в целом.

Команды сыграют два дополнительных тайма продолжительностью по 15 минут. Если после этого счет останется равным, чемпион мира по футболу определится в серии пенальти.

На чемпионате мира 2022 года победитель также определился в серии пенальти. Тогда команды Аргентины и Франции сыграли 2:2 в основное время и 3:3 в дополнительное, после чего в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы.

Это уже девятый случай в истории финалов чемпионата мира, когда его победитель после истечения 90 минут победитель по-прежнему неизвестен.

На турнире 2026 года основное время последней игры завершилось без голов в четвертый раз. Ранее подобное происходило в финальных матчах между Бразилией и Италией (1994 год), Испанией и Нидерландами (2010 год), а также Германией и Аргентиной (2014 год).

Перерыв, который традиционно длится 15 минут, в этот раз увеличили до 27 минут ради музыкального шоу. Перед его началом газон на стадионе "Метлайф" застелили полотном, на котором по-русски были написаны слова "любовь", "мир" и "исследовать".