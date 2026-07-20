Полотно со словами на русском языке развернули на поле в перерыве финала ЧМ

В перерыве финала ЧМ на поле развернули полотно со словами на русском языке Полотно со словами на русском языке развернули на поле в перерыве финала ЧМ

Москва20 июл Вести.Во время перерыва финального матча чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026) газон на стадионе "Метлайф" в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) был накрыт полотном, на котором на русском языке были написаны слова "любовь", "мир" и "исследовать".

На баннере также были надписи на разных языках и изображение футболки с надписью "Россия" на английском языке, передает ТАСС.

Перерыв, который традиционно длится 15 минут, в этот раз занял 27 минут. За это время перед зрителями выступили Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и группа BTS.

В первом тайме финального матча между сборными Испании и Аргентины ни одной из команд не удалось забить гол.