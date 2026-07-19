Перед финалом ЧМ состоялась церемония закрытия турнира Перед финалом ЧМ по футболу-2026 прошла церемония закрытия турнира

Москва19 июл Вести.Церемония закрытия чемпионата мира по футболу 2026 года состоялась на стадионе "Метлайф" в Нью-Йорке перед решающим поединком за главный трофей между сборными Испании и Аргентины.

Финальная встреча стартовала в 22:00 по московскому времени. Мероприятие, предваряющее матч, собрало звездный состав исполнителей и знаменитостей. Главным музыкальным гостем церемонии стал американский артист Post Malone. Помимо него, в шоу приняли участие актер Том Круз, певицы Лаура Паузини и Николь Шерзингер, вокалист Робби Уильямс, а также популярный блогер IShowSpeed.

Впервые в истории мирового футбольного первенства шоу проходило в перерыве между таймами. На нем выступили Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS. Длительность перерыва была увеличена до 17 минут, что на две минуты дольше обычного 15-минутного интервала.

Ранее сообщалось, что большинство россиян в финале будут болеть за действующих чемпионов мира аргентинцев. Решающий матч турнира состоится 19 июля.