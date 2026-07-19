Перед началом финального матча ЧМ-2026 к зрителям обратился Том Круз

Звезда Голливуда Том Круз выступил с речью перед финалом ЧМ-2026 Перед началом финального матча ЧМ-2026 к зрителям обратился Том Круз

Москва19 июл Вести.Американский актер Том Круз выступил с речью перед началом финального матча чемпионата мира по футболу-2026 между Аргентиной и Испанией в США. Он поприветствовал болельщиков на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

Он подчеркнул, что 48 сборных за месяц показали, что футбол принадлежит всему миру и объединяет людей.

Футбол - это язык, на котором говорят без слов, сила, объединяющая людей, превращающая незнакомцев в друзей, и напоминающая нам о том, что у всех нас есть много общего заявил Круз

Ранее президент США Дональд Трамп восхитился игрой аргентинца Лионеля Месси и заявил, что считает именно его команду вероятным победителем.