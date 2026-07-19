Москва19 июлВести.Американский актер Том Круз выступил с речью перед началом финального матча чемпионата мира по футболу-2026 между Аргентиной и Испанией в США. Он поприветствовал болельщиков на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).
Он подчеркнул, что 48 сборных за месяц показали, что футбол принадлежит всему миру и объединяет людей.
Футбол - это язык, на котором говорят без слов, сила, объединяющая людей, превращающая незнакомцев в друзей, и напоминающая нам о том, что у всех нас есть много общегозаявил Круз
Ранее президент США Дональд Трамп восхитился игрой аргентинца Лионеля Месси и заявил, что считает именно его команду вероятным победителем.