Футболист Капдевила попросил Трампа пустить его в США на финал ЧМ-2026 Чемпион мира Капдевила попросил Трампа пустить его на финал ЧМ-2026

Москва18 июл Вести.Чемпион мира по футболу 2010 года в составе сборной Испании Жоан Капдевила напрямую обратился в соцсети X к президенту США Дональду Трампу с просьбой пустить его в страну на финал чемпионата мира. В финале футбольного чемпионата встретятся испанцы и аргентинцы.

Капдевила отметил, что его заявка в электронной системе авторизации путешествий отклонена. Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке, на стадионе "Метлайф Стэдиум" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), игра начнется в 22:00 мск.

Мне нужна помощь, Дональд Трамп! Мне только что сказали, что я не могу поехать на финал со своими детьми. Вы не представляете, как бы я хотел быть там со всеми своими товарищами по сборной 2010 года и с нынешней командой, чтобы поддержать их. Не могу поверить, что мне не разрешают въезд в США, и я пропущу такой момент вместе с моими детьми, которые так любят футбол. Если кто-нибудь знает, как это исправить, я буду бесконечно благодарен написал Капдевила

Ранее аргентинская спортивная газета Ole сообщила, что финальный матч чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной может быть перенесен из-за сильных лесных пожаров в Канаде. Опасения возникли всего за три дня перед встречей двух сборных — густой смог распространился по нескольким регионам страны и достиг США.