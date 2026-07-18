Президент Мексики посетит финал ЧМ-2026 в США по приглашению Трампа Президент Мексики Шейнбаум финальный матч ЧМ-2026 по приглашению Трампа

Москва18 июл Вести.Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что планирует приехать на финал чемпионата мира по футболу 2026 года по приглашению американского лидера Дональда Трампа.

Финальный матч мундиаля пройдет 19 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси. В нем встретятся сборные Испании и Аргентины.

Я получила приглашение от президента Трампа посетить в воскресенье финал чемпионата мира и приняла решение поехать, потому что это прямое приглашение от президента Соединенных Штатов цитирует Шейнбаум газета El Pais

Телеканал Sky News накануне сообщил, что представители Белого дома намерены обсудить с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино риски проведения финала ЧМ-2026 из-за ситуации с лесными пожарами.

Газета Ole написала, что финал мундиаля может быть перенесен из-за сильных лесных пожаров в Канаде. В США из-за густого смога уже перенесли матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) между "Чикаго Файр" и "Ванкувер Уайткэпс".