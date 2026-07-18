Трамп рассказал о шуточной идее Инфантино провести следующий ЧМ в США и КНР

Трамп пошутил об идее провести чемпионат мира по футболу в США и Китае Трамп рассказал о шуточной идее Инфантино провести следующий ЧМ в США и КНР

Москва18 июл Вести.Президент США Дональд Трамп рассказал о шуточной идее главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о проведении следующего чемпионата мира по футболу в Соединенных Штатах и Китае.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит сразу в трех странах - США, Мексике и Канаде.

Я сказал ему [Инфантино], что в следующий раз ему снова стоит выбрать США, но в этот раз не включать Мексику и Канаду. У Джанни была другая идея… Он сказал, что мы можем сделать это в Китае и США в следующий раз, так что будут короткие перелеты между играми. Игрокам это понравится сказал Трамп на мероприятии в Trump Tower с участием Инфантино

Американский лидер также отметил, что ситуация с приостановкой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогана является самой запоминающейся на ЧМ-2026.

ЧМ-2030 по футболу примут три страны: Испания, Португалия и Марокко. При этом три стартовых матча организаторы перенесли в Южную Америку - в Аргентину, Парагвай и Уругвай.