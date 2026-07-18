Трамп: отмена дисквалификации Балогана - самая запоминающаяся ситуация на ЧМ Трамп: ситуация с отменой дисквалификации Балогана самая запоминающаяся на ЧМ

Москва18 июл Вести.Ситуация с приостановкой дисквалификации американского форварда Фоларина Балогана является самой запоминающейся на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Об этом американский лидер рассказал на мероприятии в Trump Tower с участием главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Наверное, самым незабываемым был момент, когда одному джентльмену дали красную карточку. Я вынужден был позвонить Джанни и дать ему совет. "Дайте ему сыграть", - нет, я такого не говорил. И, на самом деле, я понятия не имел, что за этим последует. И все сработало замечательно, никаких споров нет рассказал американский лидер

При этом, по его словам, решение о приостановке дисквалификации футболиста "не вызвало разногласий".

Они (сборная Бельгии) одержали победу, а в нашей команде были все игроки. Вы в очередной раз приняли отличное решение заявил Трамп, обращаясь к Инфантино

Речь идет об инциденте, произошедшем на матче США – Босния и Герцеговина в 1/16 финала ЧМ-2026, который прошел 1 июля. На 64-й минуте игры Балоган наступил на голеностоп Тарика Мухаремовича, за что судья предъявил ему красную карточку и удалил с поля.

4 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие карточки американского футболиста с испытательным сроком на год, поэтому он сможет сыграть в матче 1/8 финала против сборной Бельгии.

6 июля Дональд Трамп заявил, что лично попросил ФИФА пересмотреть решение о дисквалификации футболиста американской сборной Фоларина Балогана, получившего красную карточку.