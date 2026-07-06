Москва6 июлВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил ФИФА пересмотреть решение о дисквалификации футболиста американской сборной Фоларина Балогана, получившего красную карточку.
Речь идет об инциденте, произошедшем на матче США – Босния и Герцеговина в 1/16 финала ЧМ-2026, который прошел 1 июля. На 64-й минуте игры Балоган наступил на голеностоп Тарика Мухаремовича, за что судья предъявил ему красную карточку и удалил с поля.
4 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие карточки американского футболиста с испытательным сроком на год, поэтому он сможет сыграть в матче 1/8 финала против сборной Бельгии.
Все, что я сделал, – это вот что (попросил о пересмотре решения. – Прим. ред.). Этот человек – умный и твердый, (президент ФИФА. – Прим. ред.) Джанни Инфантиносказал глава Белого дома журналистам
В ФИФА утверждают, что решение отменить одноматчевую дисквалификацию Балогана было принято независимой комиссией.
Как сообщало издание Politico, сразу после завершения матча между сборными США и Боснии и Герцеговины Трамп позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино. Во время разговора он поинтересовался, на каких основаниях Балогана отстранили от участия в следующей игре.
Однако в ФИФА не стали комментировать сообщения о разговоре Трампа с Инфантино, заявив, что решение приостановить дисквалификацию Балогана принял независимый дисциплинарный комитет, состоящий из 18 человек. При этом отчет по итогам заседания комитета опубликован не был, хотя в предыдущих подобных случаях такие документы обнародовались.