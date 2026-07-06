Трамп подтвердил, что попросил ФИФА пересмотреть решение об отстранении Балогана Трамп подтвердил, что лично попросил ФИФА пересмотреть красную карточку Балогана

Москва6 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил ФИФА пересмотреть решение о дисквалификации футболиста американской сборной Фоларина Балогана, получившего красную карточку.

Речь идет об инциденте, произошедшем на матче США – Босния и Герцеговина в 1/16 финала ЧМ-2026, который прошел 1 июля. На 64-й минуте игры Балоган наступил на голеностоп Тарика Мухаремовича, за что судья предъявил ему красную карточку и удалил с поля.

4 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие карточки американского футболиста с испытательным сроком на год, поэтому он сможет сыграть в матче 1/8 финала против сборной Бельгии.

Все, что я сделал, – это вот что (попросил о пересмотре решения. – Прим. ред​​​.). Этот человек – умный и твердый, (президент ФИФА. – Прим. ред.) Джанни Инфантино сказал глава Белого дома журналистам

В ФИФА утверждают, что решение отменить одноматчевую дисквалификацию Балогана было принято независимой комиссией.

Как сообщало издание Politico, сразу после завершения матча между сборными США и Боснии и Герцеговины Трамп позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино. Во время разговора он поинтересовался, на каких основаниях Балогана отстранили от участия в следующей игре.

Однако в ФИФА не стали комментировать сообщения о разговоре Трампа с Инфантино, заявив, что решение приостановить дисквалификацию Балогана принял независимый дисциплинарный комитет, состоящий из 18 человек. При этом отчет по итогам заседания комитета опубликован не был, хотя в предыдущих подобных случаях такие документы обнародовались.