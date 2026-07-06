Губерниев о решении по Балогану: Трамп думает, что ему все дозволено

Звенья одной цепи: Губерниев объяснил закономерность в действиях ФИФА Губерниев о решении по Балогану: Трамп думает, что ему все дозволено

Москва6 июл Вести.Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью ИС "Вести" рассказал, что решение об отмене красной карточки футболисту сборной США Фоларину Балогану объясняется последовательной политикой ФИФА на чемпионате мира.

Абсолютно беспрецедентный случай, но все это звенья одной цепи. Вспомним, как досматривали сборную Узбекистана перед турниром, как не пустили арбитра из Сомали, одного из сильнейших судей в мировом футболе. Как издевались над сборной командой Ирана. Очевидно в данном случае работает правило сильного. Папочка, как называют в Соединенных Штатах [Дональда] Трампа понимает, что ему дозволено многое, и он устанавливает свои правила сказал Губерниев

Он добавил, что бельгийцы, следующие соперники США в матче 1/8 финала мундиаля, собираются подключать к вопросу оспаривания решение ФИФА юристов.

Вопрос: как отреагирует Европа, те футбольные команды, например, которые пробиваются в следующие стадии, англичане, например, присоединятся ли они к такой европейской коалиции супротив Трампа? Но еще раз хочу сказать, звонок Трампа [главе ФИФА Джанни] Инфантино – все законы спорта попраны подчеркнул телеведущий

На матче США – Босния и Герцеговина в 1/16 финала ЧМ-2026, который прошел 1 июля Фоларин Балоган наступил на голеностоп Тарика Мухаремовича, за что судья предъявил ему красную карточку и удалил с поля.

4 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие карточки американского футболиста с испытательным сроком на год, поэтому он сможет сыграть в матче 1/8 финала против сборной Бельгии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил ФИФА пересмотреть решение о дисквалификации футболиста американской сборной.