"Это может случиться с каждым": Черчесов объяснил опасность решения по Балогану Черчесов рассказал о последствиях отмены красной карточки Балогану для всего ЧМ

Москва6 июл Вести.Отмена красной карточки футболисту сборной США Фоларину Балогану может стать опасным прецедентом, которым захотят воспользоваться и другие команды, рассказал главный тренер сборной России по футболу (2016-2021 гг.) Станислав Черчесов в интервью ИС "Вести".

Нонсенс, я думаю, что такого никогда не было. Я думаю, что бельгийцы ущемлены, да и весь турнир тоже. На самом деле, это может случиться с каждым, я где-то уже читал, что французы хотят отменить [желтую] карточку [Майкла] Олисе, которую он получил вроде бы незаслуженно, потому что боятся, что получит еще одну карточку, и он не будет играть в полуфинале, допустим. Почему одним можно, а другим нельзя? Когда ящик Пандоры открывается, это становится немного опасно объяснил Черчесов

Игрок американской сборной Фоларин Балоган получил красную карточку на матче против Боснии и Герцеговины, из-за того, что он наступил на голеностоп соперника. Спустя несколько дней дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие карточки с испытательным сроком на год, поэтому он сможет сыграть в матче 1/8 финала против сборной Бельгии.

Стало известно, что инициатором приостановки действия карточки стал президент США Дональд Трамп, который лично попросил ФИФА пересмотреть решение о дисквалификации футболиста.