Москва16 июн Вести.Президент США Дональд Трамп сможет нарушить протокол чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) при вручении трофея победителю мундиаля, пишет издание talkSPORT.

В частности, Трамп сам решит, останется ли он с победившей командой на время празднования.

ФИФА не возражает против того, чтобы Трамп нарушил протокол вручения кубка и передал трофей чемпионата мира непосредственно капитану победившей команды, оставаясь при этом в самом центре торжеств отмечает издание

При этом протокол ФИФА предусматривает, что трофей остается на постаменте, затем член команды-победительницы несет кубок на пьедестал, и команда начинает праздновать победу.

Между тем президент Владимир Путин пожелал удачи американским организаторам ЧМ-2026.