Трамп потрогал Кубок мира в финале чемпионата мира по футболу-2026

Кубок чемпионата мира по футболу принесли в ложу Трампа Трамп потрогал Кубок мира в финале чемпионата мира по футболу-2026

Москва20 июл Вести.Во время финального матча чемпионата мира по футболу-2026 Кубок мира ФИФА был доставлен непосредственно в ложу президента США Дональда Трампа.

Американский лидер на десятой минуте игры похлопал престижный трофей. Кубок мира Трампу преподнес легендарный бразильский футболист Роналдо.

Согласно традиции, прикасаться к Кубку мира имеют право лишь игроки, ставшие чемпионами, президент ФИФА и действующие главы государств.

В финале турнира встречаются сборные Испании и Аргентины. Трамп наблюдает за решающим матчем из специально оборудованной ложи с пуленепробиваемыми стеклами.

Ранее сообщалось, что большинство россиян в финале будут болеть за действующих чемпионов мира аргентинцев. Решающий матч турнира состоится 19 июля. Встреча между сборными Аргентины и Испании начнется в 22.00 по московскому времени.