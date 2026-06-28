Сборные Алжира и Австрии сыграли вничью и вышли в плей-офф ЧМ-2026

Сборные Алжира и Австрии сыграли вничью и вышли в плей-офф ЧМ Сборные Алжира и Австрии сыграли вничью и вышли в плей-офф ЧМ-2026

Москва28 июн Вести.Футболисты сборной Австрии сыграли с командой Алжира в матче заключительного тура группы J на чемпионате мира 2026 года. Матч завершился со счетом 3:3.

Встреча состоялась в Канзас-Сити. У австрийцев голами отличились Марко Арнаутович (28-я минута), Марсель Забитцер (55) и Саша Калайджич (90+6). В сборной Алжира голы забили Рафик Белгали (45) и Рияд Марез (60, 90+4).

Обе команды смогли выйти в плей-офф.

В параллельном матче аргентинцы одержали победу над сборной Иордании. Матч завершился со счетом 3:1.

Аргентина с 9 очками заняла первое место в группе. Следом идет сборные Австрии с 4 очками, Алжир (4) и Иордания (0).

В 1/16 финала аргентинцы встретятся со сборной Кабо-Верде, Австрия сыграет с Испанией, а команда Алжир выйдет на поле против Швейцарии.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году проходит на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир, который впервые проходит с участием 48 национальных команд, завершится 19 июля.