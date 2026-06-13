Москва13 июнВести.Полицейские Канзас-Сити задержали двоих человек, которых подозревают в краже экипировки сборной Англии по футболу на чемпионате мира, который проходит в США, Мексике и Канаде, сообщает Sky Sports.
Инцидент произошел при переезде английской команды на тренировочную базу в Канзас-Сити. Ранее сообщалось, что из командного фургона пропали официальные мячи чемпионата мира, бутсы футболистов и часть тренировочного снаряжения.
Мы расследуем возможную кражу экипировки из командного автомобиля, который прибыл в Канзас-Сити. Сегодня вечером из него пропали некоторые вещи. Расследование продолжается. Два подозреваемых были взяты под стражуговорится в заявлении полиции
Сборная Англии проведет свой первый матч на чемпионате мира 17 июня. Соперником команды Томаса Тухеля будет сборная Хорватии, серебряный и бронзовый призер двух последних мировых первенств. Также в рамках группы L англичане сыграют с командами Ганы и Панамы.