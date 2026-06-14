Sky Sports: у сборной Англии украли вещи на общую сумму более 1,3 млн рублей

Стало известно, что у сборной Англии украли перед дебютом на ЧМ в США Sky Sports: у сборной Англии украли вещи на общую сумму более 1,3 млн рублей

Москва14 июн Вести.У сборной Англии украли вещи и экипировку на общую сумму в 13,5 тысячи фунтов стерлингов (более 1,3 млн рублей). Как сообщает Sky Sports, кражу совершили двое мужчин.

Ранее СМИ сообщили, что большая часть вещей национальной сборной Англии была украдена при перевозке снаряжения из Флориды на базу сборной в Канзас-Сити (штат Миссури). Позже Sky Sports сообщил о задержании двух подозреваемых.

Полицейские обнаружили у задержанных вещи на общую сумму в 13,52 тысячи фунтов стерлингов. В судебных документах указано, что у злоумышленников обнаружили четыре пары бутс стоимостью по 250 фунтов стерлингов (боле 24 тысяч рублей) и пять пар обуви по 170 фунтов стерлингов (свыше 16 тысяч рублей), а также несколько футболок английской сборной с автографами, мяч чемпионата мира за 160 фунтов стерлингов (около 15,5 тысяч рублей) и пара вратарских перчаток за 120 фунтов стерлингов (11,5 тысяч рублей).

Также у злоумышленников нашли двух плюшевых львов и набор Lego с моделью кроссовок Nike Air.

Задержанным предъявили обвинения в присвоении краденого имущества. Им грозит до семи лет лишения свободы.